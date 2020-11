© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato fanno il punto sulla situazione sanitaria nel Lazio in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia. L’evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio e del Presidente Zingaretti. (ore 11) (segue) (Rer)