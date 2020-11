Messico: a ottobre attivo record per bilancia commerciale, +6,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Messico ha fatto registrare a ottobre un attivo di 6,22 miliardi di dollari, massimo storico per la bilancia commerciale del paese. Il dato, comunicato dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), è frutto di un aumento su anno del 2,9 nelle esportazioni (che hanno prodotto entrate per 41,94 miliardi di dollari) e un calo del 13,8 per cento delle importazioni (35,72 miliardi di dollari). La ripresa delle esportazioni segue l'incremento del 3,7 per cento registrato a settembre, primo dato positivo dopo sei mesi di cali. Le importazioni sono invece in calo da 15 mesi di seguito. (Mec)