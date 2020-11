Usa: la nazionale di calcio femminile indossa lo slogan "Black Lives Matter'"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nazionale di calcio femminile statunitense (Uswnt) ha indossato giubbini con la scritta "Black Lives Matter" oggi in occasione di un'amichevole contro l'Olanda. Lo riporta il sito "The Hill". Prima della partita, i membri della squadra hanno pubblicato una dichiarazione che diceva: "Indossiamo Black Lives Matter per affermare la dignità umana", aggiungendo che il loro messaggio era una protesta contro l'ingiustizia razziale e la brutalità della polizia. "Amiamo il nostro paese, ed è un vero onore rappresentare gli Stati Uniti", ha commentato Alex Morgan su Twitter. "È anche nostro dovere chiedere che le libertà e le libertà su cui il nostro Paese è stato fondato si estendano a tutti". L'account ufficiale Uswnt Twitter ha anche postato un video che sottolinea: "Questa non è politica, è una dichiarazione sui diritti umani". (Nys)