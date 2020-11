Kosovo: Camere specializzate, emendamenti a Costituzione diminuiscono diritti e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera specializzata della Corte costituzionale del Kosovo ha emesso oggi la sentenza sul rinvio degli emendamenti proposti all'articolo 162 della Costituzione kosovara sulle Camere specialistiche e l'Ufficio del procuratore specializzato. La decisione riconosce che gli emendamenti costituzionali proposti "diminuiscono i diritti e le libertà garantiti dal capitolo II della Costituzione", si legge in un comunicato. "Gli emendamenti costituzionali erano stati proposti il ​​24 agosto 2020 dal presidente del Kosovo dell'epoca (Hashim Thaci) e sono stati successivamente deferiti dal presidente dell'Assemblea del Kosovo alla Camera per una valutazione preventiva come richiesto dall'articolo 144, paragrafo 3, della Costituzione", si ricorda nel comunicato. Nella sua sentenza, la Camera costituzionale ha valutato gli emendamenti costituzionali proposti tenendo debitamente conto del contesto e delle caratteristiche specifiche delle Camere specialistiche e dell'Ufficio del procuratore specializzato. "La Camera costituzionale ha inoltre confermato che, ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 3, della Costituzione, aveva giurisdizione esclusiva per effettuare questa valutazione poiché le modifiche proposte riguardano le Camere specializzate e l'Ufficio del procuratore specializzato. La Camera costituzionale ha inoltre ribadito che, ai sensi dell'articolo 162, paragrafi 13 e 14, della Costituzione, il mandato delle Camere specializzate e dell'Ufficio del procuratore specializzato è proseguito e continuerà fino alla notifica da parte del Consiglio dell'Unione europea del completamento il mandato", si aggiunge nel comunicato. (Alt)