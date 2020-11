Roma 2021: Calenda, città funestata dal M5s in cui domina cultura del "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è stata funestata dal M5s, in cui domina la cultura del "no". Lo ha ribadito il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, ospite a "Radio Radio". Per quanto riguarda la coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Roma, "io sono in campo e vado avanti - ha aggiunto Calenda -, il Pd deve decidere cosa vuole fare: se appoggiarmi o se chiederci di sostenere un loro candidato che per il momento non si manifesta, oppure se allearsi con il M5s e in questo caso io rimarrò in campo non alleato del Pd", anche se il candidato sindaco di Roma del M5s non fosse l’attuale prima cittadina Virginia Raggi. "Roma - sottolinea Calenda - è stata funestata dal M5s, non è stata solo responsabilità della Raggi. Ci sono stati 4 anni in cui è prevalsa la cultura del 'no', dominate all’interno del M5s: questo è un problema al governo nazionale, tanto più è un problema in una città fragile come Roma", ha concluso.(Rer)