Usa: Amazon ha assunto quasi mezzo milione di dipendenti nel 2020

- Il colosso statunitense Amazon ha assunto 427.300 dipendenti in più tra gennaio e ottobre, quanto l'intera popolazione di Dallas, toccando con la sua forza lavoro oltre quota 1,2 milioni di persone a livello globale, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto a un anno fa. Lo riporta il "New York Times". Amazon assume una media di 1.400 nuovi lavoratori al giorno. Secondo il "Nyt", la "straordinaria abbuffata di assunzioni" consolida il "potere di Amazon mentre si radica sempre di più nello shopping online". (Nys)