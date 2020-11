Recovery plan: Orlando (Pd), per gestire risorse serve struttura amministrativa diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema che il Pd pone al governo "è quello di come verrà organizzato e gestito il Recovery plan, perché è evidente a tutti che ministeri, amministrazioni e burocrazia non sono adeguati, non hanno tutte le professionalità necessarie. 209 miliardi di euro si gestiscono bene solo con una struttura amministrativa diversa, non fatta da avvocati e giuristi: bisogna chiamare ingegneri, urbanisti e sociologi". Lo ha detto il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando (Pd), intervenendo a "Otto e mezzo su La7.(Rin)