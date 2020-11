Di Maio: se messe in condizione, imprese italiane vincono su mercati globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve mettere in grado le aziende italiane di "competere sui mercati internazionali" perché quando ne hanno la possibilità "vincono sempre". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete4. Le imprese nazionali "sono competitive ma il governo deve metterle in condizione di competere con le altre sui mercati internazionali, perché quando accade vincono sempre, dato che il Made in Italy è il prodotto più apprezzato sui mercati globali", ha detto. (Res)