Covid: Di Maio, a breve Speranza presenterà piano di vaccinazione

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, "presenterà a breve un piano per le vaccinazioni" e dai primi mesi del 2021 si avvierà la relativa campagna. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete4. L'Italia è uno dei paesi che ha sottoscritto "accordi con due grandi case farmaceutiche, Pfizer e AstraZeneca, che ci permettono di ricevere le dosi e iniziare la vaccinazione", ha detto li ministro confermando l'intervento dell'esercito per "poter raggiungere il prima possibile" le varie zone del paese.(res)