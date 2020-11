© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Gli attivisti di Cinema Palazzo scendono di nuovo in piazza a Roma per protestare contro lo sgombero dell’edificio: in mattinata, dalle ore 10, è in programma un appuntamento in piazza dei Sanniti per una raccolta di beni di prima necessità per le famiglie bisognose di pacchi alimentari e "per circondare il Cinema Palazzo di persone con un microfono aperto a tutti". Dalle ore 15 gli attivisti si muoveremo per andare a Piazza del Popolo e partecipare al presidio di “Non Una Di Meno Roma", per la giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. (Rer)