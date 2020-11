Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. A breve piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza cui si dispone l’area arancione per le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza - riferisce una nota del ministero della Salute - sarà in vigore dal 29 novembre. Nella nuova ordinanza si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Le disposizioni saranno valide fino al 3 dicembre. Nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete4, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che Speranza "presenterà a breve un piano per le vaccinazioni" e dai primi mesi del 2021 si avvierà la relativa campagna. L'Italia "è uno dei Paesi che ha sottoscritto accordi con due grandi case farmaceutiche, Pfizer e AstraZeneca, che ci permettono di ricevere le dosi e iniziare la vaccinazione", ha detto li ministro confermando l'intervento dell'esercito per "poter raggiungere il prima possibile" le varie zone del Paese.In base a quanto emerge dall'ultimo monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo tra il 4 e il 17 novembre 2020 "l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08", in calo rispetto all'1,18 della scorsa settimana. Si riscontrano, inoltre, valori medi di Rt tra l'1 e l'1,25 nella maggior parte delle Regioni, "mentre in quattro Regioni/Pa l’Rt puntuale è inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità". Per quanto concerne la velocità di trasmissione, per la prima volta da molte settimane, l’incidenza calcolata negli ultimi quattordici giorni è diminuita a livello nazionale. Questi dati - si apprende dal report - sono incoraggianti e segnalano l’impatto delle misure di mitigazione realizzate nelle ultime settimane, tuttavia si accompagnano ad un lieve aumento nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva con pressione ancora molto elevata sui servizi ospedalieri che complessivamente non è in regressione.L’incidenza - sottolinea quindi il documento - rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto sarà necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori di uno consentendo una rapida diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri. Secondo l'analisi, "per questo motivo questo andamento non deve portare ad un rilassamento prematuro delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti". Si conferma pertanto "la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile". (Rin)