Usa: Trump attacca un giornalista, non rivolgerti così al presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump si è scagliato contro un giornalista durante un incontro con i giornalisti, definendo un reporter un "peso leggero" dopo che questi ha chiesto a Trump della sua sconfitta elettorale. Un corrispondente della Casa Bianca ha chiesto ripetutamente a Trump se avrebbe concesso l'elezione a Joe Biden se il Collegio Elettorale avesse votato a favore del democratico, chiedendo alla fine a Trump di rispondere alla domanda. Trump ha risposto con fermezza: "Non parlarmi in quel modo". Trump ha interrotto mentre il giornalista cercava di interloquire e scusarsi dicendo: "Sono il presidente degli Stati Uniti. Non parlare mai più in quel modo al presidente", prima che Trump dicesse che sarebbe passato alla domanda di qualcun altro. Prima Trump aveva ribadito le sue affermazioni di frode elettorale e ha paragonato l'elezione a quella di un paese del terzo mondo.(Nys)