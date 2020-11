Lombardia: Fontana, oltre 19mila domande per bando rilancio, stanziati più di 40 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti e contenti perché con questa misura Regione Lombardia ha messo a disposizione una cifra considerevole", commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. "Non si risolvono tutti i problemi, ma sicuramente manifestiamo la forte vicinanza al mondo produttivo e invitiamo l'impresa a resistere. Insieme e uniti usciremo da questa crisi profonda", prosegue l'assessore, che sottolinea: "Fa anche piacere che il modello abbia funzionato: le sette finestre dedicate a varie categorie, l'accesso rapido attraverso la piattaforma on line, in sostanza una procedura semplice e snella". "Ora la nostra intenzione è che la distribuzione delle risorse - conclude Mattinzoli - avvenga con la stessa efficienza e continueremo a monitorare la situazione perché nessuno resti indietro". (com)