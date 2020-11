Elezioni Usa: Pennsylvania, respinto in appello il ricorso della campagna di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respinto l'appello della campagna del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per contestare i risultati già certificati del voto del 3 novembre in Pennsylvania. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Una corte d'appello federale di Filadelfia ha confermato infatti una precedente sentenza che ha respinto la causa di Trump, guidata dal suo consigliere e avvocato personale Rudy Giuliani, per impedire allo Stato di certificare la vittoria dell'ex vicepresidente Joe Biden. La commissione dei tre giudici della terza Corte d'Appello del Circuito degli Stati Uniti ha stabilito che "le affermazioni della Campagna [di diffusi brogli elettorali nello Stato] non hanno alcun merito", secondo l'opinione della corte. "Elezioni libere ed eque sono la linfa vitale della nostra democrazia", ha scritto il giudice Stephanos Bibas, nominato da Trump, nelle motivazioni. "Le accuse di ingiustizia sono gravi. Ma chiamare un'elezione ingiusta non la rende tale. Le accuse richiedono accuse specifiche e poi prove. Qui non abbiamo né le une né le altre", ha detto il giudice. Tuttavia, il caso potrebbe ancora arrivare alla Corte suprema se la campagna continuerà a fare appello.(Nys)