Lazio: Porrello (M5s), futuro sito industriale Civitavecchia deve essere sostenibile

- Sul sito industriale di Civitavecchia serve pianificare un futuro sostenibile. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Oggi si è svolta una seduta congiunta della VI e XI commissione sul futuro sito industriale di Civitavecchia dove ho ribadito la necessità di pianificare un futuro sostenibile, vista la delicata situazione ambientale in cui versa tutto il comprensorio - sostiene Porrello -. Lo sviluppo economico non può prescindere da quello sociale, quindi Civitavecchia non può continuare a concentrarsi solo sulla produzione energetica, a meno che non sia, appunto, sostenibile. Reputo assurdo che su 5.2 gigawatt (Gw) di produzione a gas programmata per tutto il territorio nazionale più della metà si prevede sia prodotta tra Civitavecchia e Montalto di Castro. Ci sono i fondi del recovery plan, ci sono I piani di grandi aziende che puntano dritto verso soluzioni sostenibili come l'idrogeno verde, c'è un porto da rilanciare con infrastrutture che lo immettano veramente nel mercato globale, non c'è bisogno di continuare a inseguire il fumo nero delle ciminiere, di quello Civitavecchia ne ha abbastanza, mentre - conclude Porrello - manca lavoro e una visione condivisa di futuro".(Com)