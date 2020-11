Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile torna domenica alle urne per eleggere i sindaci delle città che non sono state assegnate al primo turno del 15 novembre. Le partite più importanti da sciogliere, come da pronostico, sono quelle di Rio de Janeiro e di San Paolo. Alla fine dell'intera tornata saranno rinnovati sindaco e consigli municipali di 5.569 comuni. Al primo turno, che ha fatto registrare un livello di astensione record per un turno di amministrative, solo sette delle 25 capitali di uno stato sono riuscite ad eleggere il primo cittadino. L'ampia tornata politica non sembra promettere ricadute di peso sulla scena politica nazionale. Difficile che possa essere considerato un test per il presidente Jair Bolsonaro, visto che questi - dopo l'uscita dal Partito social liberale con cui aveva ottenuto la vittoria alle elezioni del 2018 -, è rimasto formalmente senza una formazione politica di appartenenza. Il capo dello stato ha a lungo mostrato un relativo distacco dall'appuntamento elettorale, salvo spendere un po' del suo capitale politico per alcune singole partite. (segue) (Brb)