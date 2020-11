Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Rio de Janeiro, secondo il sondaggio realizzato dall'istituto Datafolha (per "Tv Globo" e "Folha d Sao Paulo"), si va verso una una rielezione di Eduardo Paes, esponente dei Democratici, sindaco di Rio in già due occasioni. Nel primo turno del 15 novembre, Paes - che ha guidato la città in due occasioni: dal 2009 al 2012 e dal 2013 al 2016 - aveva ottenuto il 37,01 per cento dei voti mentre Crivella si era fermato al 21,9 per cento dei consensi. La prestazione di Crivella alle urne era stata aggiunta al conto dei risultati non soddisfacenti di tutti i candidati legati a Bolsonaro. Un sodalizio, nel caso di Rio de Janeiro, che ha avuto on momento di accesa polemica. Il presidente è apparso in un video promozionale, ma per più tempo di quanto prevedesse la legge: quaranta dei sessanta secondi della durata del filmato, molto più del 25 per cento concesso ai sostenitori di un candidato e la giustizia è intervenuta per far rimuovere il video. (segue) (Brb)