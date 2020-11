Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso sondaggio indica che a San Paolo - città motore dell'economia e della finanza, con la concentrazione record di 8,98 milioni di elettori -, la vittoria potrebe andare al sindaco uscente, Bruno Covas, esponente del Partito della social democrazia brasiliana (Pdsb). A lui va il favore del 47 per cento degli intervistati, contro il 40 per cento di Guilherme Boulos, esponente del Partito Socialismo e Libertà (Psol), forza di sinistra nata nel 2004 in dissenso contro la linea ufficiale del Partito dei lavoratori (Pt). Al primo turno Covas aveva ottenuto il 32,85 per cento dei voti, contro il 20,24 di Boulos. Con il 10,5 per cento dei voti era finito addirittura quarto Celso Russomanno, esponente del Partito repubblicano, che aveva ricevuto negli ultimi tempi il sostegno del presidente Bolsonaro. Covas è considerato considerato pupillo politico di Joao Doria, governatore dello stato di San Paolo. Doria, un tempo alleato di Bolsonaro, è da più parti visto come un suo possibile sfidante alle presidenziali del 2022. Un testa a testa costruito soprattutto sulle questioni di politica sanitaria: Doria si è battuto per aumentare le misure di isolamento e per fare affidamento sul vaccino messo a punto dalla cinese SinoVac, in enrtambi casi contro il parere del governo federale. (segue) (Brb)