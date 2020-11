Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boulos, 38 anni, è coordinatore del Movimento dei professori senza tetto (Mtst),istanza social e politica fondata nel 1997 che si batte in primo luogo per il riconoscimento del diritto universale alla casa, per la riforma urbana e per la lotta alle diseguaglianze sociali. Come forma di azione, non senza distinguo all'interno del movimento, l'Mtst ricorre spesso all'occupazione dei beni immobili che non rispetterebbero la loro funzione sociale. L'aspirante sindaco è inoltre membro del direttivo del Movimento "Fonte popolo senza paura" (Frente Povo Sem Medo), altra istanza di mobilitazione popolare che raggruppa forze della sinistra e entri sociali. Tra le sue proposte quella di un programma di redistribuzione di reddito per le persone più vulnerabili, la costruzione di nuove case popolare e l'uso di edifici pubblici per fini sociali. (segue) (Brb)