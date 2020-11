Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due sole capitali non sono andate alle urne: Brasilia, capitale federale, che non dispone di un sindaco propriamente detto e delega la gestione alle strutture dello stato. Nella città di Macapá invece, capitale dello stato estremo settentrionale di Amapà, le elezioni sono state rinviate a data da destinarsi a causa di un blackout elettrico che ha paralizzato lo stato nella prima metà di novembre. Tra le capitali già assegnate si conta Belo Horizonte, capitale di Minas Gerais, dove è stato rieletto l'attuale sindaco, Alexandre Kalil del Partito social democratico (Psd). A Campo Grande, stato di Mato Grosso do Sul, è stato rieletto Marquinhos Trad del Partito social democratico (Psd). A Curitiba, stato di Paranà, è stato rieletto il sindaco Rafael Greca del Partito democratico (Dem). A Florianopolis, stato di Santa Catarina, è stato rieletto Gean Loureiro del Partito democratico (Dem). A Natal, stato di Rio Grande do Norte, è stato rieletto il sindaco Alvaro Dias del Partito socialista democratico brasiliano (Psdb). A Palmas, stato di Tocantins, è stato rieletto il sindaco Cinthia Ribeiro del Partito socialista democratico brasiliano (Psdb). Per la città, l'unica nel paese con meno di 200 mila elettori non era comunque previsto secondo turno. A Salvador, capitale dello stato di Bahia, dove il sindaco uscente non era candidato è stato eletto al primo turno Bruno Reis del Partito democratico (Dem) con circa il 64 per cento dei voti. (segue) (Brb)