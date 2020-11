Brasile: domenica ballottaggio amministrative, si decide per sindaci Rio e San Paolo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni hanno fatto registrare un record storico di astensione per una tornata amministrativa. Secondo cifre diffuse dalle autorità elettorali (Supremo tribunale elettorale, Tse), 34,2 milioni di aventi diritto non si sono recati alle urne, il 23,14 per cento dell'elettorato (147.918.483). La quota dei cittadini che non ha contribuito all'esito finale sale fino al 30,54 per cento, considerando anche le schede bianche e nulle. Il 2,64 per cento dei brasiliani (3.903.129 elettori) ha votato scheda bianca, mentre il 4,76 per cento (7.032.920 aventi diritto) ha annullato il voto. Nelle due precedenti tornate elettorali municipali, l'astensione al primo turno era stata del 17,58 per cento nel 2016 e del 16,41 per cento nel 2012. Nelle elezioni più recenti, le presidenziali del 2018, l'astensione al primo turno era stata del 20,33 per cento. (Brb)