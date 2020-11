Roma: Campidoglio, su via Grisolia nessuna attinenza tra sgombero e centro raccolta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcuna correlazione tra l'atto di sgombero emesso dal Gip relativo all'occupazione illecita dell'area di via Domenico Grisolia, nel Municipio IV, e la realizzazione del centro di raccolta". Lo precisa, in una nota, l'assessora all'Ambiente di Roma Katia Ziantoni. "Nello specifico la proposta di delibera, che sta proseguendo il suo iter autorizzativo, indica 5 aree idonee nel Municipio IV per le quali abbiamo chiesto all'amministrazione municipale di procedere con la massima priorità alla programmazione e realizzazione degli interventi - spiega l'assessore -. Le aree in questione denominate Torraccia, Casal Monastero, Settecamini/Casal Bianco, Sdo/Serretta e Sdo/Tedeschi riguardano altre ubicazioni con particelle distinte da quelle corrispondenti a via Domenico Grisolia".(Com)