Covid: Amendola, fiducioso sulla volontà degli italiani di vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola si è detto fiducioso del fatto che gli italiani si vaccineranno contro il coronavirus non appena sarà possibile. La popolazione italiana è molto interessata "non solamente per i rischi per la loro vita ma anche per quello che viviamo da mesi", ha detto il ministro ai microfoni dell'emittente televisiva "France 24". "In termini di vaccinazione, il nostro paese sarà unito per compiere questa importante uscita dal tunnel", ha detto Amendola. "La curva dei contagi da coronavirus sta scendendo ma il bilancio dei morti è abbastanza importante e ci preoccupa – ha continuato -. Avremo restrizioni flessibili a seconda delle regioni ma l'allarme massimo per il governo e il Parlamento è ancora sul tavolo e infatti stiamo lavorando per contribuire a fermare questo contagio come tutti gli altri paesi europei". "Siamo molto felici per quello che l'Unione europea sta facendo in termini di coordinamento", ha aggiunto il ministro. (segue) (Frp)