Covid: Amendola, fiducioso sulla volontà degli italiani di vaccinarsi (2)

- "Questa è la prima lezione che impariamo", ha detto Amendola, sottolineando che il Covid-19 oggi sta rendendo i paesi europei più uniti in termini di coordinamento, di trattamento medico e anche di studi per trovare un vaccino. "Questo è un buon elemento dopo tutta la tragedia che abbiamo vissuto da marzo", ha dichiarato. Nel corso dell'intervista Amendola ha anche evocato il dossier dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. "Michel Barnier (il capo negoziatore Ue per la Brexit) ha tutta la nostra fiducia nell'andare e negoziare sulla base dei nostri interessi come europei: le regole del nostro mercato interno, le nostre regole in termini di pesca, in termini di difesa dell'accordo irlandese che è basato sulla nostra identità", ha affermato, sottolineando che "gli europei sono uniti". "Non vedo nessun nessun beneficio in un 'no deal' o in un 'bad deal' quindi ci stiamo muovendo tutti insieme in questo senso", ha aggiunto. (Frp)