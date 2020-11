© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il sindaco Sala pubblicava foto su Instagram e su Facebook con il punto di domanda in mano, grazie al lavoro del presidente Fontana a breve la Lombardia tornerà in zona arancione. Una bella differenza". Lo dichiara in una nota il commissario provinciale di Milano della Lega - Salvini premier, Stefano Bolognini. (com)