Civitavecchia: M5s Lazio, su futuro sito industriale coinvolgere comunità locali (2)

- "Lo sviluppo economico complessivo dev'essere socialmente utile, economicamente vantaggioso e ambientalmente compatibile; lo sviluppo prettamente energetico non rispetta quest'ultimo punto visto che siamo in un territorio che da anni ne subisce l'impatto – ha dichiarato il consigliere regionale 5stelle, Devid Porrello – E' assurdo che su 5.2 gigawatt (Gw) di produzione a gas programmata per tutta Italia per l'uscita dal carbone, più di 3 Gw verranno istallati in pochi chilometri di costa, con le 2 centrali di Civitavecchia e quella di Montalto di Castro. Le volontà del comprensorio vanno rispettate e la programmazione anche di questi grandi players vanno condivise con la comunità, associazioni e comitati. Civitavecchia ha tante potenzialità, ha una posizione centrale nel Mediterraneo. Va sviluppata in modo sostenibile la rete di infrastrutture collegata al porto, anche con una vocazione commerciale, e utilizzati strumenti importanti come i fondi Ue del Recovery plan e della programmazione 2021-2027". (segue) (Com)