Civitavecchia: M5s Lazio, su futuro sito industriale coinvolgere comunità locali (3)

- La programmazione economica e industriale di Civitavecchia "va oltre i suoi confini amministrativi, per questo vanno coinvolti anche i comuni del comprensorio al tavolo sulla trasformazione del territorio annunciato dal Mise – aggiunge la consigliera 5stelle, Silvia Blasi – Quando si parla del completamento della superstrada Ss675, Orte-Civitavecchia, inoltre bisogna entrare nel merito del tracciato verde, di fatto bocciato dalla Corte di giustizia europea in quanto impatterebbe sull'habitat della Valle del Mignone, ed è per questo che bisogna pensare ad un tracciato alternativo, anche per non esporre l'Italia al rischio di una nuova procedura d'infrazione Ue", conclude Blasi. (Com)