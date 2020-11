Vaticano: albero e addobbi natalizi affidati quest'anno alla Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toccherà alla Slovenia quest'anno occuparsi degli addobbi natalizi in Vaticano: lo ha reso noto il ministro dell'Agricoltura sloveno, Joze Podgorsek, secondo quanto riferisce la stampa locale. A causa della situazione epidemiologica, le luci verranno proiettate l'11 dicembre su un maxi schermo e Piazza San Pietro sarà adornata da un enorme albero di abete rosso. "Si tratta di un'opportunità eccezionale per promuovere la Slovenia, le sue foreste e la gestione sostenibile", ha affermato il ministro. L'abete rosso sarà alto 30 metri e proviene dalle foreste di Kocevje. "Ha 75 anni, pesa 7 tonnellate, è stato abbattuto lunedì ed è in viaggio per il Vaticano", ha detto oggi il ministro in una conferenza stampa. L'albero di Natale viene donato al Vaticano ogni anno da un Paese o una regione diversa. Oltre all'abete rosso, la Slovenia invia in Vaticano 42 piccoli abeti rossi e bianchi per la piazza antistante la basilica, che adorneranno le superfici esterne della città e degli uffici vaticani. "Le foreste in Slovenia sono il nostro orgoglio e il nostro simbolo, poiché coprono il 60 per cento del paese", ha detto Podgorsek. La Slovenia si occuperà anche della decorazione degli alberi di Natale con il sostegno di 400 volontari. (Seb)