Covid: Bonetti, al lavoro per celebrazione Messa Natale in sicurezza

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ritiene sia "importante permettere alla comunità cattolica di celebrare il Natale. Oggi le messe si celebrano con le regole di sicurezza. So già di tante parrocchie che non celebrano la messa a mezzanotte, alcune la celebrano alle dieci, alcune alle undici, altre a mezzanotte già in un regime di normalità". Bonetti lo ha detto intervenendo a "Oggi è un altro giorno" su Rai1. "Credo che andranno individuate delle regole, lo si sta facendo. Prioritario, ripeto, è permettere ai fedeli cattolici di poter celebrare le messe di Natale e vivere quel momento, ovviamente con le regole che ci siamo dati. E' chiaro che le chiese non potranno essere molto affollate, immagino si dovranno anche prevedere più messe per permettere a tutti i cattolici di poter partecipare. Ci stiamo organizzando, perché la celebrazione va garantita", ha concluso la ministra. (Rin)