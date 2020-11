Spagna: governo prorogherà aiuti fino a maggio per pagamento affitti di persone vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo approverà una proroga di sei mesi, fino al maggio del prossimo anno, degli aiuti dell'Istituto di credito ufficiale (Ico) per permettere alle persone senza risorse a causa della pandemia del coronavirus di pagare l'affitto mensile. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, Jose Luis Abalos. Un articolo del decreto del 31 marzo scorso aveva autorizzato il suo ministero a sviluppare, attraverso un accordo con l'Ico una linea di garanzie con piena copertura statale affinché gli istituti di credito potessero offrire assistenza finanziaria temporanea agli inquilini delle residenze primarie che si trovavano in una situazione di vulnerabilità, con un periodo di rimborso fino a sei anni, prorogabile per altri quattro, e senza maturare alcun tipo di spesa o interesse per il richiedente. (Spm)