Roma: Assotutela, ciclabile Flaminio nel degrado, Campidoglio intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mobilità sostenibile è un tema di assoluta rilevanza in una città come Roma non può essere affrontato con semplici azioni spot, bensì con una programmazione di lungo respiro che ad oggi tuttavia sta oggettivamente mancando". Lo dichiara in una nota il presidente dell'associazione Assotutela, Michel Emi Maritato. "Quanto raccontato in queste ore dalle cronache mediatiche in merito alla pista ciclabile che si estende sul lungotevere Flaminio conferma le nostre preoccupazioni: la ciclovia infatti presenta avallamenti, scalini, buche, manto dissestato e si trasforma in un vero e proprio percorso a ostacoli per i ciclisti di turno, con gravi rischi per la pubblica incolumità - aggiunge -. Chiediamo dunque al Campidoglio come sia stato possibile progettare un tracciato del genere, così scomodo e degradato. Forse, sarebbe il caso di intervenire e ridare dignità a un percorso ciclabile che, se riqualificato, potrebbe essere molto utile alla comunità capitolina", conclude il presidente di Assotutela. (Com)