Covid: Rozza (Pd), anziché attaccare Sala Lega dica a milanesi cosa c’è di già attivo per evitare terza ondata

- "Anziché attaccare Sala la Lega dica ai milanesi cosa c'è di già attivo per evitare una terza ondata a gennaio. Ad affermarlo è la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza che, in una nota, spiega: "La Lega continua ad attaccare il sindaco di Milano, Fontana rivendica la zona arancione ma nessuno dice ai milanesi cosa è già attivo per evitare la terza ondata a gennaio. Il sistema sanitario in questi mesi ha rivelato tutta la sua fragilità e la povertà organizzativa del territorio, nella seconda ondata come nella prima. Non possiamo permetterci, per la tenuta del sistema economico e sociale della città di trovarci a gennaio nelle stesse condizioni. Fontana e la Lega - conclude l'ex assessora comunale - dicano ai milanesi in onestà qual è lo stato attuale delle cose".(com)