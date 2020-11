Scuola: Artusa (Fai trasporto persone) su aperture domenica, ma i 10 mila mezzi in più di cui parla De Micheli?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non penso che sia necessario sconvolgere la vita di milioni di famiglie aprendo le scuole alla domenica". Lo afferma in una nota il presidente onorario di Fai trasporto persone Francesco Artusa, commentando l'intervista rilasciata a "La Repubblica" dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L'associazione, che riunisce 1.000 imprese di Ncc e pullman turistici e che fin da marzo ha proposto di affiancare i propri veicoli a quelli del trasporto pubblico locale, rilancia il piano già presentato allo stesso dicastero dei Trasporti: "una soluzione per la scuola su tre punti: prenotazione, affiancamento, adella velocità commerciale", per evitare il traffico eccessivo sulle strade paventato dalla ministra. (segue) (Com)