Scuola: Artusa (Fai trasporto persone) su aperture domenica, ma i 10 mila mezzi in più di cui parla De Micheli? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Artusa solleva poi dubbi sui "quasi 10 mila bus aggiuntivi" che, a detta della De Micheli, le Regioni avrebbero già messo a disposizione. "Siccome, e lo dico da addetto ai lavori, non li vediamo questi mezzi, la ministra ci può dire - chiede Artusa - in quali Regioni sono impiegati, in che numero e per fare cosa? Sono abbastanza certo che se venisse impiegata la metà della flotta italiana (circa 25.000) in qualche modo ce ne saremmo accorti e non avremmo fatto la lotta che continueremo a fare". (segue) (Com)