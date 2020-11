Scuola: Artusa (Fai trasporto persone) su aperture domenica, ma i 10 mila mezzi in più di cui parla De Micheli? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Artusa replica all'affermazione di Paola De Micheli, secondo la quale "non esiste uno studio che dimostri i trasporti siano la causa principale della crescita della curva". "Non esiste uno studio - risponde la Fai - perché non esistono dati su cui farlo, dato che il Trasporto pubblico locale è probabilmente l'unica attività di massa sprovvista di tracciamento. Ed è per questo che abbiamo suggerito (da marzo) di affiancare il Tpl con le nostre flotte (peraltro ferme da 10 mesi e ristorate con meno di uno) con lo strumento della prenotazione e il relativo tracciamento, soprattutto per trasportare gli studenti a scuola in tutta sicurezza e comfort. A meno che il problema non sia il timore che queste persone poi si abituino ad un servizio più sicuro ed efficiente e perfino più economico", conclude Artusa. (Com)