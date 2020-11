Trasporti: Bordoni (Lega Roma), disagi metro A, potenziare tpl e non puntare su monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Black Friday per il trasporto pubblico romano. Disagi alle stazioni di Termini e Manzoni per malfunzionamenti all'impianto elettrico, mentre Ottaviano resta fuori servizio per lavori. Una serie di problemi tecnici che hanno aumentato ulteriormente i disagi dei pendolari già costretti a subire un servizio di mobilità deficitario". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni riguardo ai problemi della linea A della metropolitana. "Adesso lo capiscono tutti che è stato demenziale puntare sui monopattini invece di potenziare il trasporto pubblico locale. Nel giorno dei saldi prima di Natale la metropolitana di Roma non ha reso la vita semplice a chi avrebbe approfittato volentieri di questa occasione per fare acquisti in centro - spiega -. La linea A ormai funziona a singhiozzo tra guasti sistematici e chiusure programmate ma non sufficientemente comunicate ai romani. Siamo tutti a favore di una mobilità più sostenibile ma qui di leggero c'è solo l'approccio al problema della gestione dei trasporti. A Roma bus, tram e metro restano affollati e pericolosi mentre i monopattini giacciono per strada e sui marciapiedi intralciando la circolazione di veicoli e pedoni'', concludono. (Com)