Usa: Trump, Biden alla Casa Bianca solo se dimostrerà che i suoi voti sono legali

- Il democratico Joe Biden potrà entrare alla Casa Bianca da nuovo presidente degli Stati Uniti solo se proverà che i suoi “ridicoli 80 milioni di voti non sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o illegale”. Così ha scritto oggi su Twitter il presidente uscente Donald Trump, tornando a denunciare a gran voce brogli e irregolarità che a suo dire avrebbero macchiato le elezioni dello scorso 3 novembre. “Guardate quello che è successo a Detroit, Atlanta, Filadelfia e Milwaukee, ovvero una grande truffa elettorale: (Biden) ha un grande problema irrisolvibile!”, ha aggiunto Trump. Si tratta di dichiarazioni meno distensive rispetto a quelle pronunciate ieri alla Casa Bianca in occasione del Giorno del ringraziamento. In quella circostanza, il presidente statunitense si è detto pronto a lasciare la Casa Bianca il prossimo 21 gennaio se il Collegio elettorale, chiamato a riunirsi il prossimo 14 dicembre, confermerà la vittoria di Biden. In quel caso, ha tuttavia aggiunto Trump, i grandi elettori avranno commesso “un errore”. (Nys)