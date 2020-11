Milano: durante controllo colpisce con calcio agente, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano giovedì sera, in via Paravia angolo via Preneste, i poliziotti del commissariato Bonola hanno fermato un giovane cittadino egiziano e, mentre era in sella a una bici, ha provato ad allontanarsi alla vista dei poliziotti. Il 22enne ha opposto resistenza al controllo colpendo con un calcio uno degli agenti, procurandogli un trauma alla mano con prognosi di 10 giorni. Addosso aveva 18 grammi di hashish e 280 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti lo hanno arrestato per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Rem)