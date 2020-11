Milano: Granelli, sosta due ruote in ogni via e posti auto residenti in struttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Posti bici e moto in ogni via di Milano e aree di sosta per le auto dei residenti in strutture come le autorimesse e i parcheggi della grande distribuzione. È questo il piano per la sosta in epoca Covid a cui sta pensando l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano Marco Granelli, intervenuto alla terza edizione degli Stati generali dell'ingegneria a Milano. "Usando la tecnologia delle microtelecamere abbiamo cercato di misurare qual è su alcuni assi la ripartizione delle persone che li frequentano: su corso Buenos Aires, ad esempio, il 40 per cento dei movimenti è di pedoni. Escludendo la pedonalità, le due ruote - tra bici, scooter e moto - arrivano al 50 per cento dei veicoli", ha riferito Granelli, convinto che "questo non sia solo un filone momentaneo legato al periodo di lockdown, ma una tendenza con cui conviveremo sicuramente per tutto il 2021 e probabilmente anche per una parte del 2022". Per questo motivo il Comune si sta ponendo il tema della sosta delle due ruote, "vista da sempre come accessoria - ha sottolineato l'assessore - ma che invece deve diventare la norma: su ogni strada ci deve essere un parcheggio per bici e moto". (segue) (Rem)