Milano: Granelli, sosta due ruote in ogni via e posti auto residenti in struttura (2)

Dal momento che "la sosta delle auto è uno degli ambiti che occupa più spazio in città, per creare nuovo spazio dobbiamo agire sulla sosta in strada. Serve capire che la sosta per residenti deve cominciare ad andare sotto o sopra, in soluzioni più 'in struttura'", ha aggiunto Granelli, facendo l'esempio di "autorimesse e parcheggi per la grande distribuzione, che di giorno sono pieni e di notte sono vuoti e potrebbero essere una base importante per i residenti". Posti da "prenotare" tramite app, in abbonamento "a costi sostenibili" e "usufruibili con elasticità dai residenti". "Abbiamo lavorato in questi mesi su una piattaforma tecnologica. Vorremmo chiedere agli operatori che hanno autorimesse di massimizzare l'utilizzo di quello spazio, e anche avere nuovi operatori, sia sopra che sotto. Oggi ci sono tecnologie che ci permettono di fare anche in elevazione parcheggi che massimizzino lo spazio e abbiano pareti e tetti verdi e quindi sostenibili". L'obbiettivo di Palazzo Marino è quindi quello - ha concluso Granelli - di "valorizzare al massimo lo spazio sosta in struttura oggi esistente, e crearne anche di nuovo eventualmente, e fare in modo che i cittadini residenti si abituino a utilizzare al meglio, e a costo sostenibile, la sosta in struttura, permettendoci di liberare spazio in strada".