Ucraina-Francia: discussione commissione economica intergovernativa, focus su progetti comuni

- Il ministro dell'Interno dell'Ucraina, Arsen Avakov, ha discusso con il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire le prospettive di collaborazione fra i due Paesi, nel corso di una videoconferenza della commissione intergovernativa per la cooperazione economica. Come ha scritto Avakov sul proprio profilo Twitter, al centro del colloquio vi sono stati i programmi attualmente in corso nella cooperazione Ucraina-Francia e la preparazione di nuovi progetti su larga scala. Fra i temi affrontati, il contratto con Airbus per la fornitura di elicotteri H-225 e la costruzione di navi da pattugliamento con Ocea. Dovrebbe inoltre venire lanciato un progetto per una centrale di accumulo energetico per Ukrenergo, del valore di 20 milioni di euro. (Rum)