Messico: firmati decreti per privilegi fiscali e una zona di libero commercio al sud del paese (2)

- Il ministro delle Finanze, Arturo Herrera, ha spiegato che il programma dovrebbe arrivare a beneficiare un totale di 23 amministrazioni comunali, sparsi tra gli stati di Chiapas, Tabasco, Campeche e Quintana Roo. Una fascia del paese, ah sottolineato il ministro, nella quale quasi due persone su tre si trovano in condizioni di povertà, contro il 43 per cento del resto del paese. Il capo dello stato è tornato ad esaltare gli effetti del programma annunciato a gennaio del 2019 per dare agli imprenditori locali strumenti in grado di competere con l'offerta di oltre frontiera. (segue) (Mec)