Messico: firmati decreti per privilegi fiscali e una zona di libero commercio al sud del paese (3)

- Punti chiave del progetto, annunciava "Amlo" a su tempo, sono il calo al 20 per cento dell'imposta sul reddito per gli imprenditori e il taglio dell'Iva dal 16 all'8 per cento, valore molto più vicino a quello praticato negli stati immediatamente oltre frontiera. Le misure riguardano la fascia territoriale che partendo dai 3185 chilometri di frontiera si estende per venti o trenta chilometri verso il territorio messicano. Il decreto che istituisce la zona prevede anche il raddoppio del salario minimo degli operai, mentre gli sgravi possono portare a un adeguamento dei costi energetici al valore dei combustibili negli Stati Uniti. L'auspicio di Lopez Obrador è che le agevolazioni fiscali concesse alle imprese possano portare benefici anche al consumatore finale. Gli sviluppi "dipenderanno dal mercato, ma il fatto che gli imprenditori, i commercianti, e tutti quelli che pagano l'Iva non debbano pagare il 16 per cento ma l'8 per cento è già un beneficio, e questo in un modo o nell'altro si dovrà riflettere sul consumatore finale". (segue) (Mec)