Montenegro-Nord Macedonia: presidente Parlamento Becic, sostegno a Skopje in percorso Ue

- Il Montenegro continuerà a fornire il proprio sostegno alla Macedonia del Nord nel processo di adesione all'Unione europea: lo ha dichiarato oggi il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, nel corso di un incontro con l'ambasciatore della Macedonia del Nord a Podgorica, Mihajlo Trpkoski. Secondo quanto riferisce una nota del Parlamento montenegrino, Becic ha confermato che tutti i soggetti politici del nuovo governo di Podgorica dimostreranno il proprio impegno verso i valori europei. Al centro dell'incontro sono stati i temi relativi alla cooperazione regionale, oltre che la prospettiva europea dei due Paesi, legati da relazioni di vicinato e di amicizia. Secondo la nota, l'ambasciatore Trpkoski ha osservato che i due Stati non vedono questioni aperte nei loro rapporti. La ricca cooperazione bilaterale, ha aggiunto il diplomatico, è un esempio di buone relazioni di vicinato e lascia spazio per un avanzamento ulteriore in campo economico. Nel corso dell'incontro è stato auspicato anche un approfondimento dell'attuale cooperazione fra le due assemblee parlamentari. (Mop)