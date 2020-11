Covid: Simeone (FI), organizzare meglio sanità territoriale nel Lazio e drive-in mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ok la rete Covid negli ospedali, ma occorre migliorare l'organizzazione sanitaria sul territorio e rendere più mobili le postazioni drive-in. Oggi nella conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale abbiamo avuto rassicurazioni dall'assessore D'Amato circa il rallentamento della curva epidemica nella nostra Regione, tanto da garantire la permanenza del Lazio in zona gialla". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, Politiche Sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Nell'arco di un mese l'indice Rt è sceso a 0,8 mantenendosi dunque ben al di sotto di 1 e ciò indica come vi sia una diminuzione significativa della trasmissibilità del virus. Se si raffrontano i dati di oggi nel Lazio, 2.276 casi positivi al Covid, con i rispettivi venerdì del mese di novembre, si conferma un trend in rallentamento, poiché venerdì 6 novembre i casi erano 2.699, il 13 novembre 2.925 e il 20 novembre 2.667 casi - spiega -. Dunque, nel raffronto con il primo venerdì del mese, abbiamo 420 casi in meno". (segue) (Com)