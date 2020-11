Argentina: governo scambia titoli del debito con scadenza a dicembre per oltre 1,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia dell'Argentina ha scambiato titoli con scadenza a dicembre per oltre 1,6 miliardi di euro. In questo modo, segnala oggi il quotidiano "Ambito", Buenos Aires è riuscita a ridurre del 44 per cento l'ammontare complessivo delle scadenze del debito nell'ultimo mese dell'anno, portandolo ad un totale di 2,6 miliardi di euro circa. Il roll-over sui titoli ha consentito inoltre di spostare la maggior parte delle scadenze al 2022. L'operazione rientra nel contesto del più ampio processo di ristrutturazione del debito pubblico che ha portato di recente ad un accordo con i creditori privati e che include anche il negoziato in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) su un nuovo programma di assistenza finanziaria in sostituzione del Stand By da 44 miliardi di euro accordato nel 2018. Un comunicato ufficiale del ministero afferma in questo senso che il governo argentino "continua a dare passi sostenuti e consistenti verso l'obiettivo di dilatare i termini del finanziamento del Tesoro e costruire un profilo di scadenze sostenibile". (segue) (Abu)