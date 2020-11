Spagna: ministra Difesa, rispetto ex premier Gonzalez ma governo è "molto coinvolto" per progresso Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Difesa spagnola, Margarita Robles, ha espresso oggi il "massimo rispetto" per l'ex premier socialista, Felipe Gonzalez, che ieri aveva criticato duramente l'accordo tra il governo e i partiti indipendenti basco e catalano, Bildu e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) sul prossimo bilancio generale dello Stato. Robles ha tuttavia ha rivendicato come l'esecutivo sia "molto coinvolto nel progresso della Spagna". La ministra ha evidenziato come al di là degli accordi tra le diverse forze politiche "è importante" che il bilancio venga approvato in quanto "permetterà una serie di politiche a favore delle persone più vulnerabili". Robles ha invitato, infine, tutti i rappresentanti politici a "mettere da parte le opinioni personali e di parte per remare verso l'obiettivo comune che è uscire dalla crisi economica e sanitaria". (Spm)