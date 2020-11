Hong Kong: 12 fuggitivi, polizia di Shanzhen conclude indagini e trasmette il caso ai pubblici ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Shenzhen ha completato le indagini sui 12 cittadini di Hong Kong arrestati con l'accusa di essere entrati illegalmente nelle acque continentali della Cina e il caso è stato trasmesso ai pubblici ministeri. In una nota pubblicata oggi, il centro di detenzione di Yantian ha affermato che gli honkonesi sono stati "consegnati" ai procuratori distrettuali "in conformità con la legge". Il gruppo è stato catturato dalla guardia costiera del Guangdong, nella Cina meridionale, il 23 agosto mentre viaggiava su un motoscafo. Secondo quanto riferito, stavano cercando di raggiungere Taiwan. Undici di loro erano già perseguiti in relazione a proteste antigovernative, mentre uno era stato arrestato, ma non incriminato, ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Mentre dieci membri del gruppo sono ora accusati di essere entrati illegalmente nella giurisdizione della Cina continentale, due devono affrontare un'accusa più grave per aver organizzato la fuga. Gli avvocati della Cina continentale hanno detto all'emittente "Rthk" che potrebbero passare da uno a sei mesi prima che il caso vengo discusso in tribunale. Nonostante i numerosi tentativi, i parenti dei detenuti non sono riusciti a garantire alcuna visita con i loro cari e agli avvocati nominati dalle famiglie è stato negato l'accesso ai detenuti. (segue) (Cip)