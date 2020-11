Hong Kong: 12 fuggitivi, polizia di Shanzhen conclude indagini e trasmette il caso ai pubblici ministeri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione è intervenuto in una nota anche il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo. "Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per il fatto che 12 attivisti di Hong Kong arrestati al largo dalla polizia di Pechino si sono visti negare l'accesso ad avvocati di loro scelta. Mettiamo in dubbio l'impegno dichiarato del capo dell'esecutivo Lam di tutelare i diritti dei residenti di Hong Kong e chiediamo alle autorità di garantire il giusto processo", si legge. Anche la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ha twittato che gli arresti sono "un altro esempio del deterioramento dei diritti umani a Hong Kong", e ha invitato le autorità cinesi a "garantire un giusto processo". Secondo l'Ufficio di collegamento della Cina nella Regione amministrativa il rilascio dei 12 attivisti detenuti sulla terraferma è una richiesta "assurda". "Chi viola la legge deve essere punito dalla legge, e ciò è risaputo", ha spiegato il portavoce dell'ufficio. Anche l'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong si è espresso in favore dei 12 detenuti: "Non hanno accesso agli avvocati, non hanno accesso a farmaci e potrebbero essere torturati. Spero sinceramente che il mondo rivolga l'attenzione sui 12 giovani attivisti e sugli sviluppi a Hong Kong", ha scritto il 23enne in un post su Twitter. (Cip)