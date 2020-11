Milano: Bedori (M5s), nel cartellone della Scala 19 artisti su 24 sono stranieri, perché non sostenere quelli italiani?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A scorrere i nomi del cartellone della Scala sembra di essere in Germania. Quest'anno il Teatro alla Scala ha scelto di proporre un repertorio tedesco e su 24 artisti solo 5 italiani. In un momento come questo, i teatri si dovrebbero cercare di tutelare e privilegiare gli artisti italiani che sono in ginocchio. Al contrario, il Teatro alla Scala ha scelto 19 artisti stranieri - grandi nomi non c'è che dire - ma perché non aiutare gli artisti italiani? A quanto ammontano gli ingaggi? Quest'anno come non mai sarebbe stato auspicabile, se non indispensabile, tutelare gli artisti italiani invece così non é stato. Non è nazionalismo ma buon senso. Mi sarei aspettata atti di solidarietà soprattutto dai grandi teatri che hanno visibilità e possono dare l'esempio. Peccato, un'occasione persa per aiutare gli artisti italiani a sopravvivere al tempo del Covid, ma evidentemente in Italia più che aspettare Godot dobbiamo attendere iniziative private come quella di Fedez e Ferragni. Grazie solo a loro. Purtroppo", lo dichiara in una nota la consigliera comunale a Milano del M5s Patrizia Bedori. "La prima del Teatro alla Scala rappresenta il sistema opera italiano nel mondo. Vedere esibire artisti per la maggioranza provenienti dall'estero, significa non credere nei cantanti italiani. La città che dice? Lo stato cosa dice? Perché in tutti i teatri del Paese è così da anni! Pandemia o meno si ingaggiano star e si fanno i cartelloni preferendo stranieri agli italiani. Da Milano a Verona, passando per Firenze o Roma, la musica è italiana, le voci no! Ed oggi con il Paese in ginocchio, un pò di sano nazionalismo culturale servirebbe a mostrare nel mondo quanto abbiamo da offrire" conclude Bedori. (Com)